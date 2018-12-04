ماركا: دييجو كوستا يغيب لمدة ثلاثة أشهر

يجري دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد عملية جراحية غدا الأربعاء بالبرازيل ومن المتوقع غيابه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك رغم مشاركة اللاعب بمباراة فريقه الأحد الماضي أمام جيرونا بالدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويعاني كوستا من انزعاج في قدمه وحاول التغلب على ذلك عن طريق المسكنات.

وفشل كوستا في تأجيل العملية الجراحية إلى نهاية الموسم ومن المقرر أن يجريها اللاعب غدا الأربعاء في البرازيل.

وغادر كوستا إسبانيا إلى البرازيل مساء أمس الاثنين رفقة رودريجو لازمار طبيبه الرئيسي منذ 12 عاما.

وكشفت صحيفة ماركا أن اللاعب قام بزرع مسمار في مشط قدمه ويسبب ذلك عدم ارتياح اللاعب وتم العثور على الحل.

وأوضح التقرير أن العملية الجراحية ستبعد كوستا عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إذ أن من المقرر عودته في مارس.

وأشار التقرير إلى أن تلك الإصابة تستغرق عادة ما يقرب من ثمانية أسابيع للتعافي منها، لكن بسبب تكرار المشكلة ستصل إلى ثلاثة أشهر وفي أسوأ الحالات ستمتد إلى أربعة أشهر.

وذكر التقرير الإسباني غياب كوستا عن 12 مباراة بالدوري الإسباني أمام ألافيس وبلد الوليد واسبانيول وإشبيلية وليفانتي وويسكا وخيتافي وريال بييتيس وريال مدريد ورايو فاليكانو وفياريال وأخيرا ريال سوسيداد.

يأتي ذلك بالإضافة لغياب مهاجم أتليتكو عن جميع مباريات فريقه في كأس الملك باستثناء النهائي حال صعود الفريق، بالإضافة لمباراتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واختتم التقرير بتوقع غياب كوستا عن 20 مباراة لأتليتكو مدريد في الفترة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا