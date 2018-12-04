رسمياً .. فرنسا تجمد قرار زيادة الوقود

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب رسمياً، تجميد قرار زيادة الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر .

يأتي ذلك عقب تصاعد وتيرة الاحتجاجات في فرنسا ، حيث قال :” القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع”.

وقال إن الحكومة لا تقبل أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي وستتم معاقبة كل من قام بأعمال الشغب.

وأضاف “لا ضريبة تستحق أن تضع وحدة البلاد في خطر، ومن أجل تهدئة الأوضاع قررنا اتخاذ ثلاثة إجراءات ضريبية، وهي تجميد زيادة الضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر، الامتناع عن رفع أسعار الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، وأخيرا تجميد التحكم الفني على السيارات”.

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