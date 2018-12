ظهر شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” الذي أطلقه التونسيون لدى اندلاع ثورتهم عام 2011 وتواصل مع بقية الاحتجاجات في دول عربية، في الواجهة من جديد، لكن هذه المرة في شوارع باريس.

حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قال نشطاء إنها لجدار إحدى البنايات في العاصمة باريس تُظهر عبارة “الشعب يريد إسقاط النظام” وقد كُتبت باللغة العربية. هذا وتعيش فرنسا حالة من الفوضى العارمة منذ أكثر من أسبوعين مع توافد المتظاهرين إلى الشوارع، في حركة عُرفت باسم “السترات الصفراء”، احتجاجاً على زيادة الرسوم على المحروقات، منذ منتصف نوفمبر الماضي. كما شهدت التظاهرات أعمال عنف شديد وقسوة في قمع السلطات الفرنسية للمتظاهرين، وقيام المتظاهرين بأعمال تخريب واسعة، مطالبين أيضا بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

The post شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” في قلب العاصمة الفرنسية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا