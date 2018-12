روحاني: أمريكا غير قادرة على منع تصدير النفط الإيراني

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني تهديدًا الثلاثاء بمنع عمليات بيع نفط منطقة الخليج العربي في العالم، وذلك في تحدي للعقوبات الأمريكية على بلاده. ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله في كلمة له بمحافظة سمنان : “على أمريكا أن تعلم …أنها غير قادرة على منع تصدير النفط الإيراني”.

وأضاف الرئيس الإيراني :

“إذا حاولت القيام بذلك … لن يتم تصدير أي نفط من الخليج الفارسي”.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في نوفمبر الماضي إعادة فرض العقوبات في محاولة لإدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لإجبار إيران على الحد من برامجها النووية والصاروخية ووقف دعمها لقوى تحارب بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط، وذلك بعد انسحابها في مايو الماضي من الاتفاق النووي التاريخي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.

ويمنع القرار الأميركي كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

