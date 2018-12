لماذا استثنى بن سلمان المغرب من جولته الخارجية؟

أثار استثناء المغرب من جولة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تساؤلات عن احتمال وجود أزمة بين الرباط والرياض تعكسها مؤشرات عديدة.

حيث أن هذا الاستثناء يعكس حالة فراغ وفتور ملحوظة في العلاقات الثنائية.

هذا وبدأ بن سلمان جولة خارجية شملت حتى الآن الإمارات والبحرين ومصر وتونس والأرجنتين وموريتانيا ووالجزائر، في حين التزم مسؤولو البلدين الصمت.

واختتم بن سلمان الاثنين، زيارة للجزائر استغرقت يومين وسط انتقادات من شخصيات وأحزاب جزائرية، حيث وصف المنتقدون توقيت الزيارة بسبب أزمة مقتل خاشقجي على أيدي مسؤولين سعوديين في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر الماضي.

