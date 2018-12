لتهدئة السترات.. رئيس وزراء فرنسا يعلق الزيادات

بعد أعمال الشغب العنيفة في فرنسا التي بدأت منذ السبت، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن الحكومة الفرنسية علقت الثلاثاء الزيادة في ثلاث ضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الأول من يناير القادم استجابة لاحتجاجات اجتاحت البلاد على رفع الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة.

وقال فيليب في كلمة ألقاها :

”هذا الغضب، يجب أن تكون كفيفا أو أصم كي لا تراه أو تسمعه“.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي :

”الفرنسيون الذين ارتدوا السترات الصفراء يريدون خفض الضرائب وأن يكون العمل مجديا، هذا ما نريده نحن كذلك. إذا لم أتمكن من شرحه، إذا لم تتمكن الأغلبية الحاكمة من إقناع الفرنسيين فإن شيئا يتعين أن يتغير“.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي قوله إن التعليق الممتدد على عدة أشهر سيترافق مع تدابير أخرى تهدف الى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد.

يأتي ذلك في حين أكدت الحكومة الفرنسية في الوقت نفسه إلغاء اجتماع كان مقررًا الثلاثاء مع السترات الصفراء.

وفي سياق متصل أظهر استطلاع رأي أجرته مجلة باري ماتش وإذاعة (سود راديو) نُشِر الثلاثاء أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات السترات الصفراء.

وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23 بالمئة في الاستطلاع الذي أُجري في أواخر الأسبوع الماضي بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق، وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26 بالمئة.

هذا وتعيش فرنسا حالة من الفوضى العارمة منذ أكثر من أسبوعين مع توافد المتظاهرين إلى الشوارع، في حركة عُرفت باسم “السترات الصفراء”، احتجاجاً على زيادة الرسوم على المحروقات، منذ منتصف نوفمبر الماضي.

كما شهدت التظاهرات أعمال عنف شديد وقسوة في قمع السلطات الفرنسية للمتظاهرين، وقيام المتظاهرين بأعمال تخريب واسعة، مطالبين أيضا بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

