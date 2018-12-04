حصيلة المشاجرات في بنغازي خلال شهر نوفمبر

ايوان ليبيا – وكالات :

أفادت حصيلة رسمية بمقتل سبعة أشخاص وإصابة 503 آخرين جرّاء المشاجرات المسلحة بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء التي وقعت بمناطق متفرقة من مدينة بنغازي خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة اليوم الثلاثاء، إن مستشفى الجلاء تسلم جثامين «بوبكر ناصر على الأثرم (27 عامًا)، جبريل عبدالرحمن علي (37 عامًا)، عمر علي عبدالله، فهمي عبدالعزيز عبدالرحمن، محمد علي سلطان محمود (50 عامًا) باكستاني الجنسية، إبراهيم فهيم المجبري (37 عامًا)، عبدالرحمن رمضان مسعود»، بالإضافة إلى استقبال 503 جريحًا إصاباتهم متفاوتة بين «البسيطة» و«المتوسطة» و«الحرجة».

وأوضحت المصادر، أن غالبية مصابي المشاجرات من «الشباب ومصابون بالأعيرة النارية، وأن أغلب الفئات العمرية للشباب تتراوح ما بين 20 إلى 30 عامًا».

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي «4017 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال العام 2017، مقابل 3039 حالة خلال العام 2016، و1635 حالة خلال العام 2015».

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما ادى الى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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