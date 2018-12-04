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هيئة الرقابة الإدارية تنفي حدوث أي هجوم على مقرات الهيئة، وتستنكر ما ورد ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن هجوم مسلح على بعض المقرات.

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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