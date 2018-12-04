The post هيئة الرقابة الإدارية تنفي حدوث أي هجوم على مقرات الهيئة، وتستنكر ما ورد ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن هجوم مسلح على بعض المقرات. appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
عن مصدر الخبر
عين ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
كلوب: مشاركة ماني أمام بيرنلي؟ لا يمكنه اللعب بشبشب
تم النشر منذُ 3 دقائق
آس: أوليفر كان قد يخلف رومينيجيه كمدير تنفيذي لبايرن ميونيخ
تم النشر منذُ 7 دقائق
بدء تسجيل الناخبين في انتخاب البلديات المنتهية ولايتها
تم النشر منذُ 1 ساعة
السراج يطلب دعم موغريني الاقتصادي
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك