حوار – مودريتش: سعيد لحصول لاعب غير خارق الكرة الذهبية .. كلمات زيدان هي السبب

أجرت مجلة “فرانس فوتبول” جوارا صحفيا مع الكرواتي لوكا مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 على هامش الحفل الذي أقيم لتسليم الجائزة.

صاحب الـ33 عاما تحدث عن تفوقه على الثنائي “الخارق” رونالدو وميسي، دور زيدان فيما وصل إليه، ومقارنته بيوهان كرويف.

“هناك مقولة أصدقها تقول أن الأشياء الجيدة في حياتك لا تأتِ أبدا بسهولة”.

“حياتي بالكامل مبنية على القتال وتحقيق أهدافي عن طريق العمل الشاق. لم يكن الأمر سهلا لكنني فائز الآن”.

“التاريخ سيذكر أن لاعبا كرواتيا يمثل دولة صغيرة فاز بجائزة الكرة الذهبية بعد فترة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللذان يعتبرا استثنائيين في مستوى مختلف تماما عن الجميع”.

“ليس لدى أي لاعب الحق لمقارنة نفسه بهما. هما الأفضل في تاريخ كرة القدم”.

“أن أفوز بالجائزة بعدهما يعد أمرا رائعا، لكنني لم أظن لللحظة واحدا أنهما انتهيا”.

“أرى نفسي شخصا عاديا وأتعامل على هذا الأساس، يراني الناس شخصا متواضعا”.

“أنا سعيد لأن شخصا طبيعيا غير خارق كان قادرا على الفوز بجائزة الكرة الذهبية”.

“ستكون في غرفة نومي في الأيام المقبلة، سأنام وهي بجواري. هكذا سأراها حينما استيقظ كل يوم وأدرك أن ما حدث ليس حلما وفزت بها بالفعل”.

“بعد ذلك سأبحث لها عن مكانا آخر، فزت بالعديد من الجوائز لكن تلك يجب أن تكون في مكان مميز”.

“لم تكن هناك لحظة محددة ظننت بها أنني سأفوز بجائزة الكرة الذهبية، بدأت أصدق أن هناك أملا حينما تُوجت بأكثر من جائزة هذا العام ووجدت نفسي ضمن الـ30 مرشحا النهائيين”.

“لكن هناك شيئا واحدا لن أنساه أبدا”.

“جينما تولى زين الدين زيدان تدريب الفريق في يناير 2016 استدعاني ذات مرة لمكتبه بعد نهاية التدريبات وأخبرني كيف يراني وما يتوقعه مني”.

“أخبرني أنني لاعب مهم بالنسبة له، وفوق ذلك أخبرني أنه بإمكاني أن أحقق الكرة الذهبية يوما ما”.

“حينما يخبرك شخصا مثل زيدان بتاريخه وشخصيته بهذا فالأمر يصبح دافعا نفسيا كبيرا، احترمته وأحببته كثيرا كلاعب”.

“أراد مني أن أُظهِر شخصيتي في الملعب، أن أصبح مفتاحا هاما للعب حينما قدمنا كرة قدم رائعة في فترته معنا”.

“كلمات زيدان ساعدتني لأطور مستواي وطريقة لعبي، رغم أنني لم أملك الجرأة الكافية لتصديقها”.

“شرف كبير لي أن تتم مقارنتي بيوهان كرويف، كان لاعبا رائعا ومدربا أروع”.

“ارتديت الرقم 14 مع توتنام اقتداء به، ولأن الرقم 10 لم يكن متاحا”.

مودريتش كسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لاعبا يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب على جائزة الكرة الذهبية التي احتكراها لمدة 10 سنوات.

وفاز صانع ألعاب ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا بجائزته الفردية الرابعة من يوليو بعد أن تُوج بلقب الأفضل في كأس العالم، الأفضل في أوروبا، ذا بيست، والكرة الذهبية ليُتمم عاما هو الأنجح في مسيرته.

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