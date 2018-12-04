آس: أوليفر كان قد يخلف رومينيجيه كمدير تنفيذي لبايرن ميونيخ

يستعد أوليفر كان أسطورة حراسة المرمى في ألمانيا وبايرن ميونيخ لخلافة كارل هاينز رومينيجه في منصب المدير التنفيذي للنادي العام القادم بحسب تقارير ألمانية نشرتها صحيفة آس الإسبانية.

حارس بايرن السابق يلقى ترحيبا كبيرا من أولي هونيس رئيس النادي ومن رومينيجه نفسه لخلافته متى ما ترك منصب المدير التنفيذي.

وصرح رومينيجه: “أعلم أن الإدارة ترغب بتمديد عقدي لسنتين أخيرتين لكن يجب علي التشاور في الأمر مع زوجتي بعدما وعدتها بتخصيص وقت أكبر للعائلة، أملك 5 أولاد و3 أحفاد”

رومينيجه الذي بلغ من العمر 63 عاما ينتهي عقده بنهاية عام 2019 ولم يحدد بعد ما إذا كان سيستمر في منصبه أم سيتنحى عنه ليفسح الطريق لكان.

وتابع “أوليفر شخص مثير للاهتمام، يملك كل ما نبحث عنه، كان لاعبا رائعا ولديه شهادة في الاقتصاد، لكن يجب عليه أن يضع نفسه في الصورة أولا لشغل المهمة”

أسطورة الفريق البافاري انتقل للفريق عام 1995 قادما من فريق مدينته كارلسروه واستمر مع النادي حتى اعتزاله اللعب في 2008.

مسيرة كان كانت حافلة وتُوج بكل شيء مع بايرن ميونيخ كما كان بطلا لليورو مع ألمانيا ووصيفا لكأس العالم 2002.

صاحب الـ49 عاما شغل عدة مناصب إدارية في بايرن ميونيخ ويبدو أنه أصبح مؤهلا لمنصب أكبر حسبما يرى أولي هونيس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا