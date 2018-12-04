كلوب: مشاركة ماني أمام بيرنلي؟ لا يمكنه اللعب بشبشب

ربما سيتعين على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إيجاد بديلين للسنغالي ساديو ماني والاسكتلندي أندي روبرتسون لاعبي الفريق أمام بيرنلي.

ليفربول سيواجه بيرنلي يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة قد يغيب عنها ماني وروبرتسون للإصابة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي “ساديو وروبرتسون سيخضعان لفحص آخر اليوم، ماني لديه جرح في قدمه ويحتاج لغرز”.

وأضاف “هو بحال جيدة ويسير بشكل طبيعي ولكنه يرتدي شبشب، وهو لا يمكنه اللعب به، هو ليس جاهزا اليوم لكننا سنحتاج لنفحصه مرة أخرى، روبرتسون حالته ليست بنفس الخطورة ولكننا يجب أن نفحصه”.

ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ38 نقطة.

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