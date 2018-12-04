سيميوني: كورتوا حصل على جائزة الأفضل بذهابه لريال مدريد.. جريزمان وفاران استحقا الفوز

سخر دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد من الجوائز الفردية على هامش حفل الكرة الذهبية وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام سانت أندرو في كأس ملك إسبانيا.

لوكا مودريتش حصد الجائزة الثالثة له منذ نهاية كأس العالم في يوليو بعد أن فاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا، جائزة ذا بيست، والكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول.

وبدأ سيمويني تصريحاته ساخرا وقال: “تجبرونني على الضحك بسبب أسئلتكم التي تعلمون إجاباتها بالفعل”

وواصل “ثيبو كورتوا حصل على جائزة أفضل حارس في العالم بمجرد ذهابه لريال مدريد، حينما كان برفقتنا حصل كيلور نافاس على الجائزة، وقتها كان لاعبا لليفانتي قبل الانتقال لريال مدريد. تعلمون ما حدث وقتها”

وأكمل “من الصعب اللعب لأتليتكو مدريد لأن طريقتنا دائما تعتمد على العمل الشاق والجهد الكبير”

وأردف “بالنسبة لأنطوان جريزمان سأخبركم ما أخبرته، لو كنت في مكانه سأكون سعيدا بما حققته هذا العام، لقد فاز بكأس العالم وهذا صعب للغاية”

وتابع “لقد فعل كل ما يتوجب عليه فعله ثم بعد ذلك كل شخص له الاحق في الاختيار من وجهة نظره”

وأتم “أهنئ لوكا مودريتش لأنه حظى بموسم مميز. لكن بالنسبة لي الأفضل كانا رافاييل فاران وأنطوان جريزمان”.

وعن مهاجمه الإسباني دييجو كوستا الذي سيغيب لمدة 3 شهور بسبب الإصابة صرح المدرب صاحب الـ48 عاما وقال:

“بعد استشارة الفريق الطبي قرر كوستا التوقف عن اللعب، لقد بذل مجهودا كبيرا مؤخرا وتحامل على إصابته، نتمنى له الأفضل”.

وتابع “لست حزينا بل بالعكس، أنا سعيد لأن ذلك سيمنحنا دفعة قوية حينما يعود في منتصف الموسم حتى نهايته”.

وعن صفقات يناير قال سيميوني “لم أتحدث عن صفقات محتملة في يناير مع الإدارة لكنني سأقوم بالأفضل لنظل منافسين على كل البطولات”.

وأتم “لدينا الكثير من الخيارات وسنرى من سيتأقلم بشكل أفضل ويقدم لنا الإضافة الأكبر”.

أتليتكو مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر فيما يتصدر مجموعته الأوروبية وتأهل بالفعل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

نجم الفريق أنطوان جريزمان الفائز بلقب الدوري الأوروبي وكأس العالم في 2018 كان مرشحا لكل الجوائز الفردية هذا العام لكنه لم يربح أيا منها مما أثار الكثير من التساؤلات عن معايير الفوز بالجائزة.

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