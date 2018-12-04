أوكرانيا: روسيا رفعت الحظر المفروض على مضيق كيرتش

أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم، أن روسيا سمحت بعبور السفن عبر مضيق كيرتش مجددًا عقب أن أغلقت ميناءين رئيسيين أوكرانيين في أعقاب تصاعد التوتر بين موسكو وكييف.

وقال وزير البنية التحتية الأوكرانية فولوديمير أومليان "تم إغلاق ميناءي بيرديانسك وماربول جزئيًا".

وكان أفراد قوات خفر السواحل الروسية قد قاموا في 25 نوفمبر الماضي بفتح النيران واحتجاز عدة سفن أوكرانية والطواقم العاملة على متنها في مضيق كيرتش، بالقرب من إقليم القرم المتنازع عليه.

وبرر الكرملين استخدام خفر السواحل للقوة، حيث قال إن السفن الحربية الأوكرانية دخلت المياه الإقليمية الروسية.

ونفت روسيا قيامها بعرقلة المرور عبر مضيق كيرتش.

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