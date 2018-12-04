أبو الغيط يلتقي وفد الشورى السعودي.. وعفيفي: الحوار تناول مستجدات أوضاع المنطقة العربية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الصداقة بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية برئاسة السيد عساف بن سالم أبو اثنين.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول مُستجدات الأوضاع العربية وواقع العمل العربي المشترك وآفاقه المستقبلية، مُضيفاً أن أعضاء الوفد البرلماني عبّروا عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الجامعة العربية في توحيد الصف العربي وفي التعبير عن المصالح العربية، خاصة ً خلال هذه المرحلة الحرجة التي تواجِه فيها المنطقةُ أزماتٍ خطيرة.

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وأوضحَ المتحدثُ الرسميّ أن الأمينَ العامَ استعرضَ مع الوفدِ البرلمانيّ الدورَ الذي تقومُ به الجامعةُ في كافةِ مجالاتِ العمل العربيّ المُشترك، مشيراً إلى أن الأمين العام تحدّثَ حديثاً صريحاً مع أعضاء الوفد حول ما يعتري منظومةَ العمل العربي الجماعي من مُشكلاتٍ وأوجه قُصور، وما تواجهه من صعوباتٍ سياسية ومالية على مدار الفترةِ الأخيرة.

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