ناتو: مستعدون لبناء مؤسسات ليبيا العسكرية

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستلوتنبيرغ، استعداد الحلف «للمساهمة» ودعم جهود حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لبناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس لارئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء تأكيد ستلوتنبيرغ خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقر حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السراج بحث مع ستلوتنبيرغ ««تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا»، مشيرا إلى أن ستلوتنبيرغ «أكد خلال الاجتماع أن الحلف يدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في بناء مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية ومستعد للمساهمة فيها».

وأشار ستلوتنبيرغ إلى أن الحلف «يدعم جهود بعثة الامم المتحدة وخطة عمل السيد غسان سلامة لتحقيق حل سياسي يوحد مؤسسات الدولة وينهي حالة الصراع والانقسام» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

من جهته أكد السراج على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف الناتو والاستفادة من خبرة الحلف في التأهيل المؤسسي ورفع القدرات لإرساء الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

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