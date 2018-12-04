تحت عنوان هنا المملكة.. السفارة السعودية في القاهرة تُطلِق حملة للتعريف بحقوق الإنسان في المملكة

تطلق سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، حملة "هنا حقوق الإنسان في المملكة" وهاشتاجا تحت نفس العنوان.

تتناول الحملة التي تستمر لمدة أسبوع، وتنطلق بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان ممثلة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وما يتضمنه النظام الأساسي للحُكم في المملكة من مواد عديدة تحفظ حقوق الإنسان داخل المملكة دون تمييز أو تفرقة مبنية على العِرق أو الجنس أو المعتقد، سواء كان مواطناً أو مقيماً، وغير ذلك من الموضوعات والقضايا المعنية بحقوق الإنسان في التعليم والعمل والرعاية الصحية، فضلاً عن حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

و"هنا المملكة"، حملة تعريفية دشنتها سفارة المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر الماضي، لإلقاء الضوء على كل ما تشهده المملكة من تنمية وتطوير متسارع في كل المجالات، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده ، الأمير محمد بن سلمان.

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