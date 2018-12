أمريكا.. تدعو الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على إيران

دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، الذي يمثل تهديدًا خطيرًا ومتناميًا.

ونددت واشنطن بقيام إيران خلال اليومين الماضيين بتجربة جديدة لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على نقل رؤوس عدة والوصول إلى بعض مناطق أوروبا وكامل منطقة الشرق الأوسط، حسب ما قاله وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي اعتبر هذه التجربة خرقًا للقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران بريان هوك في تصريحات أدلى بها في الطائرة التي كانت تقل بومبيو إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع الحلف الأطلسي اليوم” تؤكد الحكومة الإيرانية أن تجاربها في مجال الصواريخ هي بطبيعتها دفاعية ، إلا أنها ليست كذلك، وإنه تهديد خطير ومتنام ونرغب برؤية الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات تستهدف برنامج الصواريخ في إيران”.

وأِشار هوك إلى اقتراح يمكن أن يطرح على طاولة التفاوض في بروكسل لفرض عقوبات على أفراد وكيانات تسهل برنامج الصواريخ الإيراني.

