مقتل 5 جنود عراقيين وعنصرين من داعش في مواجهات شمال غرب الموصل

أعلن مصدر عسكري بمحافظة نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة جنود عراقيين واثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مواجهات شمال غرب الموصل.

وقال المقدم جمال حسن من الجيش العراقي إن"مجموعة من عناصر داعش تسللت مساء اليوم من جبل العطشانة إلى مقر السجن الإقليمي في ناحية بادوش "شمال غرب الموصل" ودارت مواجهات بين متسللي تنظيم داعش الإرهابي والجيش، اسفرت عن قتل خمسة جنود واثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي فيما لاذ بقية المتسللين بالفرار باتجاه الموصل".

وأشار إلى أن القوات الأمنية تقوم بملاحقة الفارين بعد تطويق ناحية بادوش بالكامل.

كانت قوات التحالف الدولي قد نفذت الاسبوع الماضي ضربتين جويتين لسلسلة جبال العطشانة اسفرت عن قتل العشرات من متسللي عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين ،على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.

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