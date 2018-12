“حركة السترات الصفراء” تعليق الضرائب ليس كافيًا‎

أعرب منظمو مظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا عن عدم اطمئنانهم حيال إعلان رئيس الوزراء إيدوار فيليب، تعليق الضرائب الإضافية على الوقود لمدة 6 أشهر.

وذكرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن “السترات الصفراء” وجدوا أن تصريحات فيليب حول تعليق الضرائب الإضافية بشأن الوقود “غير كافية وغير مطمئنة”.

ونقلت الصحيفة عن متحدث “السترات الصفراء” بنيامين كوتشي قوله: “الفرنسيون ليسوا أغبياء، ولا يطالبون بفتات الخبز بل بالخبز كله”

وأشار إلى أن الشعب يطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون تغيير إجراءاته المالية والسياسية.

وتابع: “إذا كان لا يريد فعل ذلك فليذهب بالفرنسيين إلى الصندوق مجددًا”، في إشارة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، تعليق فرض الضرائب الجديدة على الوقود لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك بكلمة ألقاها فيليب بمقر الحكومة في باريس، وأعلن خلالها أيضًا، أن الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء والغاز الشتاء المقبل.

وبخصوص أسعار الغاز والكهرباء، قال إنها “لن تشهد زيادة الشتاء المقبل”، معتبرًا أنها “لا توجد أي ضريبة تستحق أن تضع وحدة أمتنا في خطر”.

وأعلن فيليب فتح حوار وطني حول الضرائب والنفقات العامة، ينطلق 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وينتهي في الأول من مارس/آذار المقبل.

وتأتي إجراءات التهدئة، التي أعلنها فيليب، عقب موجة من الاحتجاجات الدامية، تقودها حركة تطلق على نفسها اسم “السترات الصفراء”، وتتبنى مطالب بإلغاء زيادة أسعار الوقود، قبل أن توسع نطاق مطالبها إلى تحسين المقدرة الشرائية للفرنسيين.

