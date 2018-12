“تيريزا ماي” تخسر تصويتًا مهمًا في البرلمان يتعلق ببريكست

خسرت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تصويتًا مهمًا يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بعد أن قرر النواب أنها “ازدرت البرلمان” برفضها نشر رأي قانوني كامل حول اتفاق بريكست.

وأيد 311 نائبًا القرار مقابل 293 عارضوه، ما يثبت ضعف حكومة تيريزا ماي التي ستضطر الآن إلى نشر هذا الرأي كاملًا قبل أسبوع من تصويت حاسم آخر في البرلمان حول الاتفاق نفسه، في 11 كانون الأول/ديسمبر.

وردت الحكومة على تلك الهزيمة بالقول إنها ستنشر رأيًا “نهائيًا وكاملًا”، الأربعاء، فيما يعتقد معارضو الحكومة أن ذلك الرأي القانوني سيكشف عن شكوك النائب العام جفري كوكس في اتفاق بريكست.

وتسبب التصويت في البرلمان في تأخير كلمة تلقيها ماي في بداية خمسة أيام من النقاشات حول اتفاق البريكست، قبل التصويت النهائي عليه والذي من المتوقع أن تخسره الحكومة.

وقال كير ستارمر، المتحدث باسم حزب العمل الذي طرح اقتراح التصويت: “لقد قال هذا المجلس كلمته الآن، ولها أهمية دستورية وسياسية كبيرة. أعتقد أن هذه سابقة لهذا المجلس أن يعتبر وزراء الحكومة متهمين بازدراء البرلمان”.

