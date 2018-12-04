مواعيد مباريات الأربعاء 5-12-2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي والإسماعيلي وليفربول وقمة إنجليزية

يقدم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2018 والقنوات الناقلة لها حيث نشهد إقامة العديد من المواجهات النارية.

الإسماعيلي سوف يلتقي مع لو ميساجير نجوزي البوروندي في ملعب الإسماعيلية في تمام الخامسة مساء لحساب إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا عبر قناة “أون سبورت”.

وفي الدوري المصري سوف يواجه الأهلي منافسه الجونة في الجولة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع من الدوري عبر قناة “أون سبورت” في تمام الثامنة مساء.

وسوف يلتقي برشلونة مع كولتورال ليونيسا في كأس الملك في تمام العاشرة والنصف عبر قناة “بي إن سبورتس 3”.

أما في إنجلترا ستكون هناك قمة نارية بين مانشستر يونايتد وأرسنال عبر قناة “بي إن سبورتس 2”.

وسوف يلتقي بيرنلي مع ليفربول في تمام العاشرة إلا ربع عبر قناة “بي إن سبورتس 1”.

اقرأ أيضا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا