بالفيديو – هدرسفيلد يخسر من بورنموث بمشاركة رمضان.. ووست هام يضرب كارديف بثلاثية

عاد الدولي المصري رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي بعد فترة من الغياب وذلك في الخسارة من بورنموث.

وخسر هدرسفيلد أمام بورنموث بهدفين لهدف في الجولة الـ15 للدوري الإنجليزي.

تقدم بورنموث في الدقيقة 5 برأسية رائعة للمهاجم كالوم ويلسون، ثم أضاف ريان فريزير الهدف الثاني في الدقيقة 22.

قبل أن يسجل تيرينس كونجولو هدف تقليص الفارق لهدرسفيلد في الدقيقة 38.

وشارك رمضان صبحي في الدقيقة 78 بدلا لزميله عبد الحميد سابيري ليكمل المباراة لنهايتها.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لرمضان صبحي مع هدرسفيلد منذ يوم 27 أكتوبر الماضي.

وارتفع رصيد بورنموث إلى النقطة 23 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد هدرسفيلد عند النقطة 10 في المركز السابع عشر.

في مباراة أخرى حقق وست هام الفوز على كارديف سيتي بنتيجة 3-1.

وسجل المهاجم الإسباني لوكاس بيريز هدفين لوست هام وأضاف ميشيل أنطونيو الهدف الثالث، بينما سجل هدف كاريف جوش مورفي.

ووصل وست هام إلى النقطة 18 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد كارديف عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.

وأخيرا حقق برايتون الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1، وسجل أهداف أصحاب الأرض جلين موراي وليون بالوجن وفلوران أندوني، بينما سجل هدف الضيوف اللاعب لوكا ميليفوجيفيتش.

وارتقى برايتون إلى المركز العاشر برصيد 21 نقطة، وتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 12 في المركز الـ15 بترتيب البريميرليج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا