بالفيديو – سيتي يعود من واتفورد بفوز ثمين ويواصل التحليق بصدارة البريميرليج

عاد مانشستر سيتي بفوز ثمين من ملعب فيكارج رود معقل فريق واتفورد يواصل به تصدره لقمة الدوري الإنجليزي. بعدما فاز على أصحاب الأرض بهدفين لهدف في الجولة الـ15 من المسابقة.

وحرص جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على إراحة بعض نجوم فريقه خلال هذه المباراة مثل سيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج وإيميريك لابورتي استعدادا لمواجهة تشيلسي السبت المقبل.

تقدم سيتي في الدقيقة 40 بهدف سجله النجم الألماني ليروي ساني بعد عرضية رائعة من الجزائري رياض محرز.

ثم أضاف النجم الجزائري الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 51 بعد عرضية أرضية رائعة من جابريال خيسوس.

واستطاع واتفورد تقليص النتيجة في الدقيقة 85 بمتابعة جيدة من اللاعب عبد الله ديكوريه.

واستمر الضغط من أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة في محاولات لتسجيل التعادل ولكن دفاع سيتي استطاع الخروج بالفوز من المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 41 في صدارة الترتيب، وتجمد رصيد واتفورد عند النقطة 20 في المركز الحادي عشر.

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