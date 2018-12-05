لجنة الحزب الجمهوري تؤكد تعرضها للقرصنة من كيان مجهول قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

قالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الكونجرس اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت للقرصنة "من جانب كيان مجهول" هذا العام قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أجريت قبل شهر.

وأكدت اللجنة، وهي المسؤولة عن الحملة الانتخابية للجمهوريين في مجلس النواب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنها وقعت ضحية لاختراق عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم اللجنة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى (د.ب.أ)، "إن الأمن السيبراني لبيانات اللجنة هو أمر بالغ الأهمية، وإنه لدى علمها بعملية الاختراق، بدأت اللجنة على الفور تحقيقا داخليا وأبلغت مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي)، الذي يحقق الآن في الأمر".

وكشفت الرسالة الإلكترونية، أنه لن يكون هناك مزيد من التعليق على الحادث لحماية نزاهة التحقيق.

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