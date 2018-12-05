عشرات الآلاف يتظاهرن احتجاجا على العنف الأسري في إسرائيل

نفّذت آلاف النساء إضرابًا عامًا وخرجن في تظاهرات في أنحاء إسرائيل، أمس الثلاثاء، احتجاجًا على العنف الأسري، ووجّهن الدعوة إلى مزيد من التحرّك والتمويل الحكومي للتعاطي مع المشكلة.

وقد تجمّعت عشرات الآلاف من المتظاهرات في وسط تلّ أبيب مساء الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاءت التظاهرات بعد مقتل فتاتين (13 و16 عاما) الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن في إسرائيل نتيجة العنف الأسري هذا العام إلى 24، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وامتنعت النساء المشاركات عن الذهاب إلى عملهن وخرجن في تظاهرات في مدن عدّة في أنحاء إسرائيل، حيث أغلقت بعض الطُرق.

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