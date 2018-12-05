موريتانيا تتنازل عن إدارة مطارها الدولي للإمارات

أعلنت الحكومة الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء، التنازل عن مطار نواكشوط الدولي الجديد، لشركة إماراتية لإدارة المطارات في إفريقيا تسمى "أفروبورت أبو ظبي".

وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، ووزيرة النقل آمال بنت مولود، إن الصفقة تم التوقيع عليها في الـ29 أكتوبر الماضي.

وتابع ولد أجاي، أن الشركة التي تسلمت مطار نواكشوط الدولي تملك الدولة الموريتانية نسبة 5%من أسهمها، وستحصل على نفس النسبة من أرباحها.

وذكر الوزير، أن الاتفاقية بين الحكومة والمستثمر هي "اتفاقية استثمار أجنبي مباشر"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمنح أيضاً للدولة الموريتانية "ملكية كافة المنشآت التي ستقوم بها مستقبلا".

إلا أن الوزير لم يوضح حجم الاستثمار الذي ستقوم به الشركة في موريتانيا، ولا رأس مالها، مكتفياً بالقول: "سيكون لهذه الشركة نظام ضريبي خاص، سيقدم لمجلس الوزراء وللجمعية الوطنية للمصادقة عليه تدفع بموجبه 5% من رقم أعمالها سواء سجلت أرباحاً أو خسائر، أما بقية الضرائب مثل الضريبة على القيمة المضافة وضرائب العمال فإنها غير معفية منها".

وأضاف أن المستثمر "سيطور خدمات المطار وسيبدأ قريبا بناء فندقين أحدهما 5 نجوم والثاني 4 نجوم، وكذلك مركب لصيانة وإصلاح الطائرات، كما سيضم المطار أسواق عالمية توسعة لصالات رجال الأعمال".

وأكد ولد أجاي، أن "تطور هذه الشركة سينعكس على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وما يرافق ذلك من انعكاس على مداخيل الخزينة العمومية وتحسين في القدرة الشرائية للمواطن"، من دون أن يحدد عدد فرص العمل التي ستوفرها الشركة.

وأوضح ولد أجاي في حديثه عن الاتفاقية، أن "هذه الاستثمارات تحتاج لإمكانيات مالية كبيرة مما يبين الجدوائية الهامة لهذا الاستثمار"، ولكنه أشار إلى عجز الشركة الموريتانية لتسيير المطارات "سام" عن القيام بذلك.

يذكر أن مطار نواكشوط الدولي قد دشن في 2016، وأنجزته شركة موريتانية لكنه لازال يعاني من ضعف حركة الطائرات والنقل والشحن والعبور.

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