العريبي : الأربعاء والخميس عطلة ببنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق الرسمي بأسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي بكل سكان بلدية بنغازي بمنح عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومية ليومي الأربعاء والخميس.

وأكد العريبي جاهزية فرق الدفاع المدني والإسعاف والطواريء ووحدات الأمن للتدخل في حال حدوث أي طارئ لاقدر الله بسبب سوء الأحوال الجوية .

كما أكد بأن جهاز الاسعاف والطوارئ بغرفة العمليات حدد الأرقام التالية للمواطنين للإتصال في حالة حدوث أي أمر طارئ :

رقم الهاتف / مدار ‏‪091-3570342‬‏

رقم الهاتف / ليبيانا ‏‪092-2353212‬‏

ومن جهته وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف إصدار تعليمات فورية لكافة وحدات مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بالوزارة بشأن السيول التي غمرت عدة مناطق بجنوب المدينة .

وقال بوشناف بوقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أن تعليماته لوحدات الوزارة كانت بالإنتقال الفوري نحو المناطق المتضررة من هطول كميات كبيرة من المطار وفيضان وادي القطارة الذي غمر مناطق جنوب بنغازي .

وأضاف بأن غرفة عمليات الدفاع المدني و الإسعاف والطوارئ تقود عمليات لمساعدة المواطنين في حال علقوا بسبب الأمطار فى المناطق المتضررة .

وأكد بأن للوزاوة تستقبل الاتصالات عبر فرق الإنقاذ ورجال الأمن المتواجدين في تلك المناطق داعياً كافة المواطنين خاصة سائقي المركبات على الطرق العامة أخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم .

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