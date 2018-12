تعقد محكمة هاواي الفدرالية الأميركية اليوم جلسة للنطق بالحكم في قضية رقيب في الجيش الأميركي متهم بتقديم دعم مادي لتنظيم “داعش”.

والمتهم هو الرقيب إيكايكا إريك كانغ (35 عاما)، الذي اعترف في آب الماضي بذنبه في 4 تهم موجهة إليه ومتعلقة بالإرهاب. ويواجه فيها عقوبة السجن لمدة 25 عاما.

وحسب وزارة العدل الأميركية، بدأ كانغ بتأييد تنظيم “داعش” منذ بداية عام 2016، حين أقام عملاء مكتب التحقيق الفدرالي اتصالا به، منتحلين صفة عناصر “داعش”.

وخلال اللقاءات مع العملاء قدم لهم الجندي عتادا عسكريا ووثائق سرية، ووافق على تدريس الفنون القتالية لهم وتصوير فيديو لتدريب عناصر آخرين للتنظيم.

وبايع الجندي تنظيم “داعش” خلال عملية مفبركة نظمها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي له، وأكد كانغ بعدها استعداده لتنفيذ هجمات في هونولولو، المركز الإداري لولاية هاواي الأميركية، قبل أن يتم اعتقاله. وحاول عدد من زملائه في الخدمة العسكرية وأقاربه الدفاع عنه، حيث وصفوه بـ “الجندي المثالي”، وكشفوا أنه كان يعاني من مشاكل نفسية، ورصدوا تصرفات غريبة في سلوكه.

وحسب إفادات توماس مايا، المسؤول في قاعدة فورت روكر العسكرية، الذي خدم فيها كانغ، فإن الجندي لم يسع لتقديم دعم لـ”داعش” بنفسه، بل وافق على ما طلبه منه عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء عمليتهم التي نظمت بطلب من الجيش.

وأضاف أنه لو تلقى المتهم العلاج الطبي في الوقت المناسب لما قام بالأعمال التي أدت إلى اعتقاله.

The post محاكمة جندي أميركي لدعمه تنظيم “داعش” appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا