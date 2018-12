“أنصار الله” الحوثية يغادر العاصمة اليمنية إلى السويد

تمهيدا لبدء محادثات سلمية حول الأزمة في اليمن برعاية الأمم المتحدة، غادر وفد عن جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، العاصمة اليمنية صنعاء، باتجاه السويد.

ويذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، يرافق وفد الحوثيين على متن الطائرة التي قدمتها حكومة الكويت.

وكان غريفيث وصل إلى صنعاء، يوم الاثنين، بهدف مرافقة وفد جماعة الحوثيين إلى مفاوضات السلام مع الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ستنطلق في العاصمة السويدية ستوكهولم، الأسبوع الجاري.

