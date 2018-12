استمع مجلس الأمن الدولي إلى إحاطة من كريم أسعد أحمد خان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من تنظيم داعش الإرهابي.

واستعرض خان الرؤية الاستراتيجية الأولية للفريق، والتقدم المحرز لتحقيقها، والأولويات الرئيسية فيما يقوم الفريق بعمله التحضيري في العراق قبل بدء أنشطة التحقيق في وقت مبكر من العام المقبل.

وبدأ خان إحاطته بتحية ذكرى الناجين الذين عانوا الكثير على يد تنظيم داعش الإرهابي، والإشادة بشجاعة وتضحيات الشعب العراقي في جهوده لهزيمة داعش وتحقيق العدالة للضحايا.

وقال “فيما طرد داعش من معاقله، كشف عن نطاق وحجم جرائمه. أظهرت شهادات الشهود انتهاكات لا يمكن تصورها، الآلاف من بينهم نساء وأطفال أصبحوا ضحايا وشهودًا على جرائم داعش”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار 2379 عام 2017، استجابة لطلب مقدم من حكومة العراق للحصول على المساعدة في جهودها الرامية لمساءلة أفراد تنظيم داعش.

وطلب المجلس من الأمين العام تشكيل فريق مستقل للتحقيق لدعم جهود المساءلة المحلية، عبر جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق عن أفعال تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وشدد المستشار الخاص على ضرورة أن يعمل الفريق بوصفه آلية مساءلة مستقلة ومحايدة وذات مصداقية قادرة على أداء مهمتها وفق أعلى المعايير الممكنة.

وأكد الحاجة لضمان أن ينفذ الفريق عمله بالتعاون مع الحكومة العراقية، مع الاحترام الكامل لسيادتها الوطنية.

The post مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة حول فريق تعزيز المساءلة عن جرائم داعش appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا