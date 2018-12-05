حقائق حول الجرائم الاقتصادية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف موقع مودرن “دبلوماسي” النقاب عن صفقات يجريها الاتحاد الأوروبي في ليبيا منذ بداية الأعمال العدائية ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وذلك بمساعدة الاستخبارات الفرنسية .

واستهل التقرير الذي نشره الخبير الاقتصادي الإيطالي جيانكارلو ايليا فالوري: “منذ بداية الأعمال العدائية ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ، العمليات – التي نفذتها بشكل أساسي أجهزة الاستخبارات الفرنسية – التي بدأت من مالطا لإرسال الأسلحة والاستخبارات والمعلمين والمدربين إلى “المتمردين” في المنطقة الشرقية .

وبدأت القصة بوصول الجيش الفرنسي إلى سواحل بنغازي بغواصتين نوويتين ولواء عمل المخابرات ، بينما كانت الروابط موجودة في الخارج ، وأحيانًا خارج روما – حتى بمساعدة الولايات المتحدة.

وأوضح : شاهدت أيضًا الأفلام الوثائقية الداخلية الأولى للمتمردين ، المدرّبين بالمواد والوسائل التي كانت متوفرة عادةً لأفضل فرق الضربات في أجهزة الاستخبارات الغربية، وكان من الصعب تصديق كيف كان “المتمردون” الليبيون قادرين على استخدام أسلحة دقيقة للغاية.

وتابع : “كما استخدم العملاء الفرنسيون رحلات “سرية” لمراقبة وصول الأسلحة وتوزيعها ، خاصة لتجنب وقوعها في أيدي الأشخاص الخطأ. منذ الهجمات الأولى على طرابلس ، زود العملاء الفرنسيون أيضاً “المتمردين” بما يصل إلى 9.1 مليار دولار أمريكي من الأسلحة واستمروا في وقت لاحق في توفير أسلحة أخرى لأبطالهم المحليين ، مقابل مبالغ مالية كبيرة واستخداموا مالطا دائمًا. قاعدة لهم .”

ووفقا لبيانات ويكيليكس كان من المرجح جدا أن 9 مليارات دولار أمريكي للأسلحة الفرنسية التي بيعت إلى مالطا جاءت من حسابات ليبيا المجمدة في البنوك البلجيكية والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل كامل بعد.

من ناحية أخرى ، كانت فرنسا تسيطر بشكل كبير على شبكات المهاجرين ، النشطة بالفعل في ذلك الوقت ، وأخيرا اختارت قواتها المرجعية في المقام الأول لتجنب هيمنة الولايات المتحدة في القتال ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ومع ذلك ، فقد بدأ كل شيء من مالطا ، التي كانت تعمل دائمًا كقاعدة دعم ومنطقة تحكم استخباراتية واقتصادية بعيدة.

وكشف الخبير الاقتصادي الإيطالي “في الواقع ، منذ إنشائها ، منح ما يعرف بالمجلس الانتقالي، سراً 35٪ من النفط الليبي لفرنسا شكرا على دعمها له، ونسبة 35٪ هذه أضيفت إلى 15٪ من النفط المستخدم بالفعل من قبل شركة توتال ، وأكثر ارتباطاً بخدمات المخابرات الفرنسية مقارنةً بـشركة ايني الإيطالية.

وأوضح الكاتب أن فرنسا تعتقد في الواقع أن قضية المهاجرين – التي تحدث أيضاً في مالطا من الناحية المالية – ستكون محورية للاقتصاد المستقبلي في ليبيا: في الواقع تعتقد فرنسا أنه يجب حل القضية فقط على الفور ، وبالتحديد في ليبيا.

وهذا يعني أنه يمكن تقسيم اللاجئين الموجودين على الأراضي الليبية ، والذين ربما عبروا المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الفرنسية إلى أغاديز وأماكن أخرى بين تشاد والنيجر ومالي ، كما يحدث اليوم: منذ عام 2011 ما يصل إلى 696،000 مهاجر فروا إلى البلدان المجاورة ، مثل تونس ومصر والنيجر وتشاد والجزائر والسودان ، بينما غادر 30،000 آخرون ، بحراً ، إلى إيطاليا أو مالطا.

وواضاف الكاتب “لقد وصل العديد من المهاجرين الآخرين إلى إيطاليا بطرق أخرى ، وكثيرًا ما لا تكون مجهولة للكثير من حلفائها التقليديين في أوروبا.”

واستطرد الكاتب “بريطانيا العظمى ، وهي الجهة الأخرى الفاعلة في الصراع ضد النظام الجماهيري إلى جانب فرنسا ، مجموعة من الأعمال العسكرية بين زيلا وجنوب ليبيا – بدءا من مالطا ومع سلسلة من القواعد الأمامية على طول الساحل – لجمع وخروج المغتربين بشكل رئيسي غير البريطانيين من عمال النفط .

ومن قبيل الصدفة ، كان الجسر الجوي – المفيد لـ 150 مشغل أجنبي في الصحراء الليبية – متمركزًا دائمًا في مالطا.”

ويوضح الكاتب “يستمر تهريب النفط الليبي من سواحل طرابلس وحتى سرت إلى العديد من الموانئ الصغيرة في مالطا – وهو الاتجار الذي سمح ، تحت غطاء المافيا الصقلية وبعض السياسيين المالطيين وأعضاء البرلمان ، بأرباح سنوية تزيد عن 82 مليون يورو.

وهذا بالضبط ما عالجته الصحافية الاستقصائية “دافني كاروانا غاليزيا” قبل أن تُقتل في هجوم بسيارة مفخخة ، وهي تقنية معروفة جيداً لعشائر المافيا الصقلية.

من المفترض أن يأتي النفط من ميناء زوارة ، بشكل رئيسي بدعم من ميليشيا بن خليفة الليبية ، لكن النفط المخبأ في السفن الصالحة لصيد الأسماك ، والذي تم إرساله في وقت لاحق قبالة ساحل مالطا – مع عمليات نقل من سفينة إلى أخرى – يصل إلى الموانئ تسيطر عليها نفس الشركة المالطية ويتم توزيعها في جميع أنحاء أوروبا بطريقة تقليدية.

كثيرا ما لاحظ الصيادون المالطيون ل Marsaxlokk كيف أن السلطات البحرية البحرية المالطية لم توقف أبداً تبادل شحنات النفط من سفينة إلى سفينة ، في حين تشير الشهادات (المزيفة) التي يحتفظ بها تجار النفط إلى منتجات مصدرها “المملكة العربية السعودية”. .

وعلاوة على ذلك ، فإن وكالات إنفاذ القانون الإيطالية لديها أسباب راسخة للاعتقاد بأن الشيكات المزيفة قد تم تنظيمها من قبل كاتب العدل المالطي وتوقيعها أيضا من قبل مدير وزارة الشؤون الخارجية المالطية. كل هذا لصالح أسر المافيا والعشائر المعروفة من كاتانيا.

وفقا لخبراء التأمين المحليين ، يكلف تهريب النفط ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا ، وهو ما يعادل العبث التجاري بنسبة 35-40 ٪ من النفط الليبي المستخرج سنويا.

واضاف الكاتب “علاوة على ذلك ، أفاد المحققون الإيطاليون وغير الإيطاليين أن المهربين المالطيين ، بالاشتراك مع العديد من زعماء العصابات الليبيين ، يقومون دائما باستحداث طرق مرورية جديدة وطرق جديدة لإخفاء الاتجار بهم ، بطريق يفضل حاليا الموانئ الصغيرة في جنوب إسبانيا حتى وقت لاحق..”

وقال الكاتب ” وعليه فالاقتصاد الليبي لا يزال اقتصاد حرب ، حيث تسود الأعمال المفترسة والعنيفة على جميع الدول الأخرى.

ومع ذلك ، فإنه قبل كل شيء تهريب المهاجرين الذي لا يزال ضروريا لاقتصاد ليبيا الداخلي ، بغض النظر عن المنطقة التي يتم النظر فيها.”

وأكد الكاتب “في الواقع ، حصلت الفصائل الليبية في عام 2017 على ما يقرب من مليار دولار أمريكي من تهريب المهاجرين ، في حين أنها كسبت بالفعل في العام الحالي 985،000 دولار من الدخل الصافي ، وذلك باستخدام طرق أخرى وأساليب أخرى.

ووفقاً للمكاتب الليبية ، يتم تداول 30٪ من النفط المستخدم في النقل بشكل غير قانوني ، مع ما يصل إلى 105 موزع ، في حين يتم الاتجار بالنفط لأنواع أخرى من الاستهلاك بطريقة غير مشروعة عن طريق دارفور أو جنوب السودان إلى السوق المغمور في منطقة جنوب الصحراء الكبرى. من قبل موزعين كبار.

وعادة ما يتم سرقة الديزل في البحر ثم بيعه إلى موزعين إيطاليين وأوروبيين آخرين من قبل أشخاص على اتصال بالعصابات الليبية.

في كل عام ، يتم ترك 18٪ من عائدات النفط الليبي في أيدي المهربين.

وأضاف “علاوة على ذلك ، اتهم المسؤولون التنفيذيون في المصرف المركزي الليبي في البيضاء ما يصل إلى 24 شركة أجنبية و 44 شركة ليبية بالتورط في تهريب العملات من مناطق تحصيل الأموال في ليبيا إلى البنوك المالطية ، وفي بعض الأحيان إلى القبرصية والبنوك الاسبانية.

ومن هنا فإن هذا هو الرابط بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي غير القانونية والاقتصادات الإجرامية في ليبيا ، مقسمة إلى فصائل تقاتل بعضها بعضا ، ولكن فوق كل شيء على المستويات الاقتصادية ، بينما تختفي الدولة أو تنقسم إلى جزأين.

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