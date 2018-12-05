رويترز: المليشيات تجبر الحكومة على منحهم الأموال

ايوان ليبيا – وكالات :

نشرت قناة CNA تقريرا لوكالة رويترز للأنباء حول الإصلاحات الاقتصادية التي وصفتها رويترز بالضئيلة في طرابلس. وبدأ التقرير بالحديث عن سوق الذهب الذي لم يتمكن احد من الطبقة المتوسطة الولوج اليه لشراء أي مجوهرات مع إبراز ضعف الطبقة المتوسطة التي كانت ذات مكانة جيدة والتي اصبحت وفقا للتقرير تعاني من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة خلال سنوات الصراع في بلد كان واحدا من أغنى دول العالم العربي.

وتطرق التقرير إلى المليشيات التي ينتشر قادتها في الشوارع الرئيسية في طرابلس بسيارات فاخرة والتي أصبحت غنية عن طريق إجبار السلطات على توظيفهم ومنحهم أموالاً رخيصة يمكنهم تغييرها في السوق السوداء للحصول على علاوة.

التقرير أطلق على هذه الحالة تعبير “اقتصاد الحرب ” الذي يرى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة حوالت التصدي له من خلال خفض سعر الصرف في سبتمبر الماضي إلى 3.9 دينار لكل دولار من 1.3.

وخفض هذا سعر السوق السوداء من 6 إلى 5.2 ، حيث قال المتسوقون والمتداولون إن أسعار الغذاء والسلع الأخرى قد خففت قليلاً ، ويتم استيراد الكثير منها.

وهبطت أسعار الذهب قليلا الى نحو 180 دينارا (36.14 جنيه) للاوقية منذ خفض قيمة العملة لكنها لا تزال تضاعف ثلاث مرات في عام 2014 عندما بدأ الدينار في الغطس بسبب عوائد النفط المتقلبة وهو خط الحياة الليبي.

وأورد تقرير رويترز حديثا لتاجر الذهب عبد الحميد الزاوي وهو يقف أمام متجره الفارغ قائلا “سوق الذهب ما زال ضعيفا للغاية. 75% من الناس يأتون يسألون فقط.”

وأضاف التقرير أن السياسات الاقتصادية مشوهة بسبب التنافس والتصارع على موارد الدولة وانقسام المصرف المركزي

وعلق التقرير على الإيرادات النفطية الإجمالية حيث تتوقع شركة النفط الوطنية أن الدخل من مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية سيصل إلى 23.7 مليار دولار أمريكي في 2018 ، أي قفزة 73 في المائة عن العام الماضي.

لكن المال في البنوك يمكن أن يكون نادرا. يحتفظ الكثيرون بالمال في منازلهم لأنهم لا يثقون بالبنوك أو يلعبون السوق السوداء.

أما بالنسبة للنخبة الصغيرة والمتصلة بشكل جيد ، لا يزال المال يتدفق مع احتفاظهم بقبضة على عائدات الأعمال والنفط. ففي الأحياء الراقية في طرابلس ، تبيع المتاجر الأنيقة ماركات عالمية للموضة وتفتح المطاعم والمقاهي الجديدة.

لكن في أماكن أخرى في العاصمة ، توقفت مشاريع البناء خلال منذ عام 2011 مع انتشار القمامة غير المحصلة. ولا يزال الكثيرون يقفون في طوابير في البنوك على أمل الحصول على رواتبهم ولكنهم غير قادرين على سحب مبالغ كبيرة.

وأضاف التقرير ” قال مهدي علي وهو متقاعد آخر يتجول لشراء طعام مع ولدين “في بعض الأحيان تحصل على 150 دينار. ماذا يمكنك أن تفعل بهذا؟”.

وبعد سلسلة من الغارات على السوق السوداء منذ (سبتمبر) ، تحول التجار الذين يستخدمون الأكياس البلاستيكية السوداء لحمل الدولارات وعربات اليد لخفض الدينارات ، ببساطة ، إلى متاهة المدينة القديمة.

وعلى الرغم من الإجراءات الجديدة التي اتخذها المصرف المركزي لمنع عمليات الاحتيال في العملات ، قال علاء الدين المسلاتي ، المفوض بمكتب التدقيق الليبي ، إنه لا يزال من الممكن أن يكون ذلك بسبب الافتقار إلى القدرة على الإنفاذ.

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