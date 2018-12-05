فوائد العلاج بسم النحل

ايوان ليبيا – وكالات :

النحل من الحشرات التي ذكرت في القرآن الكريم لأنها حشرة نافعة، وهي تعطي لنا العسل الذي يشفي من كل الأمراض، ولا تمثل فوائد النحلة في العسل فقط، بل أن سم النحلة يدخل في العديد من الاستخدامات الطبية والعلاجية لما له من فوائد مذهلة، ولهذا سوف نتناول معكم فوائد العلاج من خلال سم النحل.

سم النحل هو سائل عديم اللون ويتكون من البروتينات، الإنزيمات، الأحماض الأمينية القابلة للذوبان، لهذا فإن سم النحل يدخل في العديد من العلاجات الشعبية التقليدية.

يوفر سم النحل على شكل حقن أو مراهم يمكن الحصول عليها من الصيدليات، وعلى الرغم من استخلاص سم النحل في بعض الطرق العلاجية، إلا أن قرصة النحل يكون تأثيرها أفضل وأقوى من الناحية الصحية.

في البداية يجب استشارة الطبيب قبل التداوي باستخدام سم العسل، لضمان من عدم وجود حساسية في الجسم تجاه سم العسل.

– يتم غسل المكان المصاب بالماء الفاتر والصابون، ثم القيام بتجفيف ع طريق قطعة نظيفة من القماش، مع الحرص على عدو وضع الكحول الطبيعي لأن الكحول يعتبر مطهر طبيعية يقوم بتحطم مكونات سم العسل.

– يتم دهن المكان المصاب بعد التخلص من الشوكة من الجلد، عن طريق المرهم، ويمكن أيضا استخدام عسل النحل على مكان الإصابة.

– لو تعرض الجسم للدغ في عدة أماكن في الجسم فسوف يكون لذلك تأثير فعال، لكن يجب التدرج في اللدغ، في اليوم الأول لدغة واحدة، وفي اليوم الثاني لدغتين، وبعدها يتم راحة لمدة خمسة أيام وتعاد اللدغ من جديد.

– العلاج عن طريق لدغات النحل يؤدي إلى الشعور بألم شديد، لهذا يمكن أن يتم وضع بعض الحبيبات من الثلج في مكان اللدغ لتهدئة الألم.

سم النحل له العديد من الفوائد وهي متمثلة في التالي:

– يعمل سم النحل على زيادة عدد كريات الدم الحمراء، وكذلك يقوم بتنشيط الدورة في الجسم مما يساعد على زيادة حيوية ونشاط الجسم.

– يعمل سم العسل على تنشيط الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ، لأنها تقوم بإرسال إشارات عصبية تنتقل إلى الخلايا الحسية التي توجد في أسفل الدماغ.

– تعرض الجسم إلى أكثر من لدغة، وهذا الأمر يساعد على تليف الجلد في حالة لو كانت اللدغات في نفس المكان، وهذا الأمر يجعل الجلد يكون أكثر مقاومة للبكتيريا ولدرجات الحرارة.

– يساعد سم العسل في القيام بتخفيف الوزن، لأن هذا السم يحتوي على مادة تسمى اللعاب الأيوني، وهي تعمل على حرق الدهون في الجسم في الأماكن المصابة بما يقارب 99% من الدهون.

على الرغم من الفوائد المتعددة لسم إلا أنه له العديد من الأضرار مثل:

– وجود ضيق في التنفس.

– انتفاخ في أنسجة الحلق أو الوجه.

– الشعور بالدوخة.

– وجود صعوبة في البلع.

-الشعور بالقلق والتوتر.

هناك العديد الفوائد العلاجية عن العلاج بسم النحل ومنها:

– تقوية الجهاز المناعي.

– يعمل على الحد من انتشار الأورام السرطانية في الجسم.

– يعالج أمراض التهابات المفاصل المختلفة، ويحمي من تصلب الأنسجة.

– يعالج سم النحل الضمور العصب السمعي.

– يساعد سم النحل على علاج العقم الذي يصيب الرجال والنساء.

– يعالج مشاكل البرود الجنسي لدى الرجال والنساء ويحسن من الرغبة الجنسية.

– يعالج الصداع المزمن.

– يعالج ألم القولون العصبي.

– يعالج الكثير من الأمراض التناسلية.

– يعالج التبول اللاإرادي عند الأطفال.

– علاج الكثير من الأمراض الجلدية مثل الأكزيما أو الدوالي أو الدمامل.

– يساعد في علاج عرق النسا.

– علاج الكثير من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية.

– علاج مشاكل فقر الدم، وعلاج سيولة الدم.

– علاج التسمم في الحمل الذي تتعرض له الكثير من السيدات.

– حماية الأم من خطر الإجهاض.

– يعمل سم النحل على تنظيم الهرمونات التي تنتج من الغدة الدرقية، ويجعل هذه الهرمونات في معدلها الطبيعي.

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