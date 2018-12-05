ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.820 دينار
|4.780 دينار
|اليورو
|5.300 دينار
|5.320 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.850 دينار
|5.770 دينار
|الليرة التركية
|0.880 دينار
|0.800 دينار
|الدينار التونسي
|1.520 دينار
|1.440 دينار
|الجنية المصري
|0.260 دينار
|0.252 دينار
|الدولار الكندي
|3.720 دينار
|3.640 دينار
|الدينار الاردني
|6.500 دينار
|6.420 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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