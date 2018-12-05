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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.820 دينار 4.780 دينار
اليورو 5.300 دينار 5.320 دينار
الجنية الاسترليني 5.850 دينار 5.770 دينار
الليرة التركية 0.880 دينار 0.800 دينار
الدينار التونسي 1.520 دينار 1.440 دينار
الجنية المصري 0.260 دينار 0.252 دينار
الدولار الكندي 3.720 دينار 3.640 دينار
الدينار الاردني 6.500 دينار 6.420 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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