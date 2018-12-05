ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.820 دينار 4.780 دينار اليورو 5.300 دينار 5.320 دينار الجنية الاسترليني 5.850 دينار 5.770 دينار الليرة التركية 0.880 دينار 0.800 دينار الدينار التونسي 1.520 دينار 1.440 دينار الجنية المصري 0.260 دينار 0.252 دينار الدولار الكندي 3.720 دينار 3.640 دينار الدينار الاردني 6.500 دينار 6.420 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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