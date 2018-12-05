اليوم 05 ديسمبر .. يصادف اليوم العالمي للتطوع

نيويورك 05 ديسمبر 2018 (وال) – يصادف اليوم الإربعاء الموافق 05 ديسمبر 2018 اليوم العالمي للتطوع أو اليوم الدولي للمتطوعين.

ويعتبر الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم بالإضافة إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.

وينظَم هذا الحدث من قبل من المنظمات غير الحكومية بينها الصليب الأحمر، الكشافة وغيرها. كما يحظى بمساندة ودعم من متطوعي الأمم المتحدة وهو برنامج عالمي للسلام والتنمية ترعاه المنظمة الدولية.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للتطوع هو احتفالية عالمية سنوية تحدث في يوم 05 ديسمبر من كل عام، حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985. (وال – نيويورك) ر ع / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال