السراج يحذر من عدم وقف التدخلات السلبية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم من عدم وقف التدخلات السلبية من بعض الدول والتي يستفيد منها المعرقلون لإطالة أمد الأزمة.

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبَّر السراج عن شكره موقف الولايات المتحدة الأميركية الداعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك تحدياتٍ تحتاج إلى جهد وصدق جميع الأطراف وموقف دولي موحد يدعمها.

وعرض رئيس المجلس الرئاسي لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه أخيرًا لتصحيح التشوهات في النظامين الاقتصادي والنقدي، إضافة إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت في العاصمة طرابلس ومحيطها وستشمل لاحقًا المدن الليبية الأخرى.

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