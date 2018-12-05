سفير الاتحاد الأوروبي يلتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال اللقاء استعرض المشاريع التي قام بتنفيذها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا والمشاريع المستهدف تنفيذها ضمن برنامج التعافي وإعادة الأمن والاستقرار في المدينة وتقديم الخدمات المقرر تنفيذها من خلال الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة.

وناقش الجانبان مشاريع مبادرة نيقوسيا التي تستهدف التدريب والتطوير للعناصر البشرية وعدد من المشاريع في مختلف المجالات، وإمكانية القيام بعدد من البرامج المشتركة في مجالات التعليم والثقافة والتدريب والتطوير بما يخدم المدينة والمواطنين.

وبين السفير الأوروبي أن زيارته لبنغازي تهدف للوقوف على الأوضاع في المدينة والتعرف على رؤية البلدية تجاه مختلف المواضيع وأولياتها ومدى استفادتها من المشاريع التي تنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي معربا عن امله في أن يرى حكومة موحدة لليبيا خلال الفترة القادمة

من جانبه استعرض بوجواري اوضح للسفير الأوروبي المراحل التي خاضتها مدينة بنغازي وأهلها في مكافحة الإرهاب وما قامت به الجماعات الإرهابية من استهداف لإفراد الجيش والشرطة وكافة شرائح المجتمع من رجال القضاء والمحامين الإعلاميين

وحضر اللقاء مدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي ناصر الطواح ووكيل ديوان البلدية عمر نشاد ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزه.

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