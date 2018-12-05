تقرير: رونالدو يرفض حضور السوبر كلاسيكو.. ميسي سيقبل الدعوة

يرفض كريستيانو رونالدو دعوة حضور مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز بإياب نهائي كوبا ليبرتادوريس على ملعب سنتياجو برنابيو.

وكانت صحيفة آس الإسبانية قد أوضحت أن هناك دعوة لحضور رونالدو وليونيل ميسي للمباراة بمقصورة الشخصيات الهامة.

وكشفت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن رونالدو سيرفض دعوة حضور المباراة النهائية، لكن ريال مدريد متوقع حضور ميسي.

ويخوض برشلونة لقاء دربي كتالونيا أمام إسبانيول يوم السبت المقبل وذلك قبل 24 ساعة من موعد انطلاق نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وأشار التقرير أن ريال مدريد سيبدأ التجهيز لحضور ميسي بجوار رجال الاتحاد الأرجنتيني في المباراة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقين بهدفين لكل منهما، بينما تم تأجيل مباراة الإياب ونقلها من الأرجنتين بسبب شغب جماهير ريفر بليت.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل على ملعب سنتياجو برنابيو في التاسعة والنصف مساء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا