قاسم باشا: مستقبل تريزيجيه يحدده رئيس النادي.. وشرط لرحيله

فتح نادي قاسم باشا الباب حول إمكانية رحيل محمود حسن “تريزيجيه” النجم المصري عن الفريق بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مؤخرا.

وقال نورسال بيلجين المدير الرياضي لنادي قاسم باشا في تصريحات لإذاعة “راديو سبور” التركية: “تريزيجيه ومباي دياني متألقان مع قاسم باشا بشدة، ورئيس النادي هو من سيحدد مستقبلهما مع الفريق”.

وأضاف “نحن الآن فريق جيد، ونريد أن نحافظ على ذلك وألا يتأثر الفريق، لكن ماذا لو وصلهما عروضا جيدة وبأسعار رائعة؟”.



















بيلجين أتبع “طموحاتنا كبيرة هذا الموسم، ونحن نملك لاعبين رائعين في وسط الملعب. كل اللاعبين في الفريق مهمين بالنسبة لنا”.

وأكمل “تعاقدنا مع تريزيجيه وأصبح الآن لاعبا مهما جدا في صفوف الفريق. نحن نريد التعاقد مع لاعب مثله، ولكن هل سكيون موهوبا مثله؟ هل سيكون صغيرا في السن؟”.

وأتم “الجميع يتحدث حاليا عن تريزيجيه بسبب مستواه. تلك هي النوعية التي نبحث عن التعاقد معها دائما”.

ويقدم تريزيجيه مستوى رائع مع قاسم باشا هذا الموسم. إذ شارك في 14 مباراة مع الفريق. سجل فيهم 5 أهداف، وصنع خمسة آخرين.

صاحب الـ24 عاما انضم لقاسم باشا بداية الموسم الماضي معارا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل منتصف الموسم.

وكان تريزيجيه قريبا من الرحيل عن الفريق خلال الصيف الماضي، وأشارت التقارير لارتباطه بالانضمام إلى فريق إنتر ميلان، لكنه استمر في تركيا في النهاية.

وكان تريزيجيه أحد المشاركين مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. ويملك اللاعب الدولي بشكل عام 33 مباراة دولية. سجل فيهم 4 أهداف.

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