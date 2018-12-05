تنديد فلسطيني بهدم إسرائيل مدرسة في الضفة الغربية

نددت وزارة التربية والتعليم العالي في السلطة الفلسطينية بهدم إسرائيل اليوم مدرسة في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هدم مدرسة "التحدي 13" في جنوب الخليل "يمثل المعنى الحقيقي للإرهاب الممنهج الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق المؤسسات التعليمية ويشكل جريمة بشعة تضاف لسلسلة الاعتداءات المتصاعدة ضد قطاع التعليم".

واعتبرت الوزارة أن "الاعتداء ضد مدرسة لم تر النور بعد واستهدافها بهذه الطريقة الوحشية لن يثني عزيمة أبناء الأسرة التربوية وإصرارهم على مواصلة تعليم الطلبة وتوفير التعليم الآمن لهم".

ودعت الوزارة المنظمات الدولية والحقوقية إلى "العمل على فضح الممارسات الإسرائيلية وإثارتها في كافة المحافل والميادين".

وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت صباح اليوم مدرسة (التحدي 13) جنوب مدينة الخليل وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، علما أن المدرسة كان سيتم افتتاحها بعد يومين ومكونة من سبع غرف صيفية.

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