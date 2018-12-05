سلوفاكيا تطرد دبلوماسيا روسيا بشبهة القيام بأنشطة تجسس

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني، اليوم، أن بلاده طردت دبلوماسيا روسيا بعد الاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس.

وقال بيليجريني، بعد اجتماع حكومي، إن المشتبه به كان يعمل في السفارة الروسية في براتيسلافا، وأنه يُشتبه في قيامه "بأنشطة تجسس ضد سلوفاكيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأضاف أنه بعد اكتشاف الاستخبارات السلوفاكية لهذه الأنشطة، تم إعلان الدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه في البلاد وطُلب منه المغادرة في غضون 48 ساعة.

وكشف عن أن الدبلوماسي غادر بالفعل في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي.

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