حفتر يلتقي السفير الأميركي لدى تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت جريدة «الماسيجيرو» الإيطالية إن المشير خليفة حفتر وصل روما، وأنه سيلتقي السفير الأميركي لدى تونس ديفيد روبنسون، مسؤول إدارة واشنطن عن الملف الليبي.

وقالت الجريدة، اليوم الأربعاء، إن حفتر سيلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي غدًا الخميس، على أن يناقش الطرفان قضية الهجرة غير الشرعية.

وذكرت أن «ذلك جاء فيما تم الإعلان، أمس، عن إلغاء اللقاء المرتقب بين فائز السراج وخليفة حفتر، والذي كان مقررًا نهاية الأسبوع في عمان».

ونقلت تصريحات لرئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب طلال ميهوب مفادها أن «القمة لم تتم، فحفتر متواجد في الأردن منذ بداية الأسبوع الماضي لحضور سلسلة من الاجتماعات مع الجيش، وغادر العاصمة قبيل وصول فائز السراج».

وذكرت الجريدة أن «عودة حفتر إلى روما، بعد عشرين يومًا من انتهاء مؤتمر باليرمو الدولي، يؤكد أهمية إيطاليا في إرساء الاستقرار في ليبيا»، وأضافت أن «قرار لقاء روبنسون يعقب تحركات دبلوماسية من حكومة روما بشأن دور خليفة حفتر في الحكومة المقبلة».

وتابعت: «من المؤكد أن شيئًا تجري مناقشته خلف الكواليس. فموقف فائز السراج يصبح أضعف مع مرور الوقت، وربما لن يكون دوره منطقيًا في المستقبل».

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