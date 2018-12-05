تقرير: مورينيو يؤمن أن بيريز وريال مدريد سينقذاه من كابوس مانشستر يونايتد

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سوف ينقذه من كابوس تواجده كمدرب للشياطين الحُمر ويجعله يعود لتولي قيادة الفريق الملكي مرة أخرى.

وأشار تقرير نشرته صحيفة “إيفينينج ستاندرد” الإنجليزي ة إلى أنه رغم تعاقد ريال مدريد مع سانتياجو سولاري لعامين ونصف لكن إكمال المدرب الأرجنتيني لعقده أمر غير مضمون وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية عودة المدرب البرتغالي للوس بلانكوس.

يأتي ذلك في ظل احتلال مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ملاقاة أرسنال وليفربول.

ويشعر مورينيو بغضب كبير من إدارة ناديه لعدم دعم الفريق بالصفقات التي أرادها خلال الانتقالات الصيفية الماضية وأبدى في أكثر من مرة استيائه من تشكيلته الحالية.

هذا بالإضافة لتأكيد المدرب البرتغالي أن إنهاء الموسم في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا سيكون كالمعجزة.

وأوضح التقرير أن ديفيد مويس ولويس فان جال فقدا وظيفتهما في يونايتد عقب الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا وهو ما قد يجعل النادي يستغنى عن مورينيو حال فشله في تحقيق ذلك الأمر خلال الموسم الجاري ثم يعود لريال مدريد.

ودرب مورينيو ريال مدريد ثلاث سنوات من 2010 إلى 2013.

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