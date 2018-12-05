مبابي يكشف عن أفضل لاعب واجهه في 2018

كشف كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان عن أفضل لاعب واجهه خلال عام 2018.

مبابي الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في 2018 المقدمة من فرانس فوتبول انتقل لباريس سان جيرمان بقيمة 180 مليون يورو قادما من موناكو الفرنسي وفاز بثلاثية محلية مع الفريق الفرنسي في موسمه الأول.

واختار مبابي، إدين هازارد لاعب المنتخب البلجيكي وتشيلسي كأفضل لاعب تواجه ضده خلال العام الجاري، وذلك خلال مواجهة فرنسا وبلجيكا بنصف نهائي المونديال.

وقال كيليان لمجلة فرانس فوتبول: “إنه أكثر لاعب أذهلني واجهته خلال العام الجاري، كان مؤثرا للغاية عندما تواجهنا في المونديال”.

وأضاف “عندما كان يتوجب عليه التمرير لأن المباراة تعتمد على ذلك كان يظهر بدون أي أخطاء. أحيانا كنت أبتعد عنه بمسافة 5 أمتار وتذهلني سرعة تنفيذه والحفاظ على الكرة”.

وتابع “كان يتخذ الخطوة ورأسه مازال مرفوعا، لا توجد مساحة للقول إنه لم يكن يرى الآخرين”.

هذا العام بدأ صاحب الـ19 عاما بشكل قوي، مسجلا 14 هدفا في 15 مباراة حتى الآن.

اقرأ أيضا:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا