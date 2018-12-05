تقرير: تشيلسي يحاول تحصين هازارد من عروض ريال مدريد

يستعد نادي تشيلسي لتقديم عرضا جديدا لنجمه البلجيكي إيدين هازارد من أجل تجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن تشيلسي تقدم بعرض لهازارد براتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني.

وبذلك سيصبح هازارد أعلى لاعبي تشيلسي أجرا إذا وافق على العرض المقدم من النادي اللندني.

ولكن النجم البلجيكي ينتظر ما ستسفر عنه مفاوضاته مع ريال مدريد الإسباني قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن تجديد تعاقده مع تشيلسي.

ويمتد تعاقد هازارد الحالي مع تشيلسي حتى نهاية موسم 2020.

ويأمل تشيلسي في إنهاء الأمور الخاصة بتجديد هازارد سريعا حتى يضمن بقاء النجم البلجيكي معه وتحصينه من رغبة ريال مدريد في التعاقد معه.

وألمح هازارد في وقت سابق عن رغبته في اللعب لريال مدريد مؤكدا أن أي لاعب بالتأكيد يريد اللعب مع بطل أوروبا.

وسجل هازارد البالغ من العمر 27 عاما هذا الموسم مع تشيلسي 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضا:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا