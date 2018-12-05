سولاري يراوغ 4 أسئلة تخص إيسكو.. وإجابة صادمة عن الانتقالات الشتوية

كعادته واصل سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد تجاهله للأسئلة التي تخص لاعبه إيسكو ألاركون، خلال حديثه إلى الصحفيين اليوم الأربعاء.

سولاري ظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام مليلية في إياب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا غدا الخميس.

سولاري تلقى سيلا من الأسئلة بخصوص لاعبه إيسكو الذي لم يبدأ أي مباراة تحت قيادته، إلا أنه تفنن في مراوغة كل هذه التساؤلات الصحيفة.

هل أنت عادل تجاه إيسكو؟

“لدينا 24 لاعبا بالإضافة إلى فريق ريال مدريد كاستيا، جميعهم يعملون بجدية ورغبة”.

هل يحتاج إيسكو إلى مزيد من العمل؟

“هذا أمر ليس محل نقاش، وظيفتي هي أن أقرر من سيلعب ومن لن يلعب، نقضي اليوم بأكمله في التفكير حول ذلك، أما اللاعبين فوظيفتهم أن يقدموا أفضل ما لديهم”.

ما تعليقك على الصورة التي نشرها إيسكو عبر حسابه على إنستجرام؟

“آسف، ولكني لا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي”.

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تعاملت مع مودريتش بكثير من الحب، أما إيسكو الذي كان بدوره ضمن الثلاثين مرشحا للفوز بالكرة الذهبية، فمن الطبيعي أن يكون بديلا؟ هل هو مجرد لاعب آخر في القائمة؟

“أعامل كل اللاعبين بكثير من الحب، بما في ذلك مودريتش الذي فاز مؤخرا بالكرة الذهبية. الفريق يضم 24 لاعبا”.

لاحقا، تلقى سولاري سؤالا عن الانتقالات الشتوية التي لم يعتد ريال مدريد عقد صفقات فيها إلا للضرورة القصوى.

لتأتي إجابة سولاري الصادمة: “ليس لدي علم بذلك، إنه شأن ليس من اختصاصي”.

المدرب الأرجنتيني أشاد بفريق مليلية الذي سيحضر إلى ملعب سانتياجو برنابيو بغية تحقيق المعجزة وتعويض التأخر 0-4 ذهابا:”المباراة الأولى كانت رائعة لأننا قدّمنا أداء جيدا أمام فريق مميز يتميز بالحدة، فريق يلعب بشكل رائع ويتصدر مجموعته في دوري القسم الثالث. هذا القسم لا يحظى بالتقدير الكافي ويضم فرقا تلعب كرة مميزة”.

، وسولاري حافظ على هدوئه في الإجابة على مواطنه: “لا أدري ما قاله التشولو، أحبه، وأحترمه، إنه مدرب عظيم. فيما يخص لوكا، لقد قدّم كل شيء لبلاده ولـ ريال مدريد، وصل إلى مرحلة النضج، وهذا ما يجعل الأمر أكثر جمالا ويعطي قيمة أكبر لمسيرته”.

مدرب ريال مدريد كاستيا السابق تحدّث بكثير من الفخر عن امتلاء فريقه بكثير من الشبان الذين مروا على أكاديمية النادي: “تاريخيا، كان ريال مدريد يعج دوما بأبناء النادي. منذ وصولي عام 2000، تم التركيز بشكل كبير على تطوير الأكاديمية والمنشآت والعاملين فيها. كنت محظوظا بالمساهمة في ذلك لـ6 سنوات، إنها مهمة صعبة ومجهولة ولا تحظى بالتقدير، لأن النتائج لا تظهر بشكل فوري. تعلّمت الكثير في هذه الفترة. لدينا 11 لاعبا في الفريق الأول مروا عبر مراحل الناشئين، وهناك 90 لاعبا في القسمين الأول الثاني من خريجي مدرسة ريال مدريد، بالإضافة إلى 60 لاعبا محترفا”.

سولاري أعاد اكتشاف أحد اللاعبين المدفونين في قائمته: ماركوس يورنتي، الذي شارك في آخر مباراتين كاملتين أمام روما وفالنسيا، مستغلا إصابة كاسيميرو.

فهل يعود يورنتي لدكة البدلاء عندما يتعافى كاسيميرو؟

“لا أؤمن بوجود لاعب لا يُمَس بالطبع هناك لاعبين بمستوى ثابت لسنوات عديدة، ولكن لن يلعب أي شخص للأبد بسبب اسمه فقط، مارادونا بات مدربا، وبيليه يعمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

سولاري سُئل عن العلاقات الإسبانية الأرجنتينية، والمدرب أجاب بكثير من العاطفة: “أشعر أنني أرجنتيني إسباني على حد سواء، أحمل الجنسيتين، جدتي كانت من مدينة فيجو، ولذا لدي أصول جاليثية. كنت محظوظا بالشكل الكافي للعب في بلاد عدة، وكل بلد له شخصيته. في إسبانيا، يحبون الاستحواذ على الكرة، في إيطاليا يهتمون بالأساليب الدفاعية. في أوروجواي لديهم الحمية والحماس، وفي الأرجنتين لدينا البعض من كل شيء بسبب كثرة المهاجرين”.

سولاري قاد ريال مدريد في 7 مباريات بـ3 بطولات مختلفة، فاز في 6، وخرج بشباك نظيفة في 5.

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