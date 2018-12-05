كازاخستان تشارك في معرض الكتاب بفعاليات متنوعة

عقد السفير أرمان ايساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، اجتماعا مع الدكتور هيثم الحاج عليرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ مساء اليوم الأربعاء؛ وذلكفى إطار تدعيم وتبادل العلاقات الثقافية بين البلدين.

اتفق الجانبان على التمثيل الثقافي المتبادل بفعاليات متنوعة فى المعارض الدولية التى ينظمها البلدان؛ بدءا من معرض القاهرة الدولى للكتاب الذي من المنتظر أن يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ٢٣ يناير المقبل.

ووافق رئيس هيئة الكتاب على مشاركة كازاخستان بعدد من الفعاليات الثقافية وعقد ندوات وورش عمل وحضور فرق فنية خلال أيام المعرض؛ مشيرا إلى أهمية تواجد وتمثيل دولة صديقة بالمعرض بوزن كازاخستان.

فيما أكد السفير أرمان إيساغالييف، دور الهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الثقافة المصرية فى نشر الثقافة العربية والمصرية والترجمة عن الثقافات والحضارات الأخرى، منوها إلى ترتيب عدد كبير من خطوات التعاون مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة؛ بدءا بالتمثيل الرسمي لبلده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين المنعقدة بين ٢٣ يناير و٧ فبراير ٢٠١٩ .

وأضاف سفير كازاخستان بالقاهرة، أن بلاده تستهدف نشر الثقافة الكازاخية في ٢٢ دولة عربية، من خلال منشورات وكتب تتحدث باللغة العربية عن تاريخ كازاخستان وأثرها في التاريخ الإسلامي، خصوصا فترة الظاهر بيبرس الكازاخي الأصل، فضلا عن تجربة الدولة حديثا بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي، والانجازات التي حققتها في جميع المجالات.

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