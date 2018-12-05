روسيا تهدد باستهداف أي دولة يوجد على أراضيها صواريخ أمريكية متوسطة المدى

قال رئيس هيئة الأركان العامة في روسيا، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستستهدف أي دولة يتم فيها نصب صواريخ أمريكية متوسطة المدى، حال انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى.

وأوضح جيراسيموف أن الدول التي تستضيف أنظمة أمريكية ذات صواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى ستصبح هدفا لاجراءات انتقامية من قبل روسيا.

وقال الجنرال الروسي إن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة الثنائية التي وقعتها واشنطن وموسكو في عام 1987، والتي تعود إلى العهد السوفييتي يعد "خطوة خطيرة للغاية، من الممكن أن تؤثر سلبا على الأمن، والاستقرار الإستراتيجي في أوروبا بشكل عام".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق الأسبوع الحالى أنها تعتزم الانسحاب من المعاهدة في غضون 60 يوما إذا لم تثبت روسيا تمسكها بها.

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