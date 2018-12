إيطاليا تطرد مواطن مغربي بعد اتهامه بالمساس بأمن الدولة

كشفت وزارة الداخلية الإيطالية عن طرد مواطن مغربي من البلاد بتهمة ممارسة الدعاية الجهادية على شبكة الإنترنت وإقامة صداقات مع مقاتلين أجانب في مناطق النزاعات بسورية والعراق.

حيث أضافت الداخلية في بيان الثلاثاء:

“للأسباب السالفة الذكر ولثبوت الانجراف نحو بيئات التطرف الإسلامي، تم ترحيل المهاجر المغربي البالغ من العمر 25 عاماً، والمقيم بشكل غير نظامي على التراب الإيطالي لإعتباره يشكل خطراً على أمن الدولة”.

هذا وخلص بيان الداخلية إلى القول بأنه نتيجة لعدم منحه حق الحماية الإنسانية، تمت مرافقة الرجل إلى مركز تحديد الهوية والطرد في تورينو الذي أعيد منه إلى الدار البيضاء، وأنه بهذا يرتفع عدد حالات الطرد إلى 354 لأسباب تتعلق بأمن الدولة اعتبارا منيناير 2015 إلى اليوم، 117 منها نفِّذت عام 2018.

