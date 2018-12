الملك سلمان يقوم بخطوة قد تُحسن العلاقات بين قطر والسعودية

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد لعزيز تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب وكالة قنا القطرية فإن الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، سلم الرسالة لوزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، أمس الثلاثاء في الدوحة.

كما أعلن الزياني أن القمة الخليجية الـ39 ستعقد يوم 9 ديسمبر في العاصمة السعودية الرياض.

هذا وتعد الرسالة الخطية من الملك سلمان هي الأولى منه لأمير قطر، منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017. كما أن زيارة الزياني إلى العاصمة القطرية هي الأولى، منذ إعلان الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة، مقاطعة الدوحة وفرض حصار جوي وبحري وبري عليها، على خلفية اتهاماتها الموجهة لقطر بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي اتهامات رفضتها الدوحة مراراً.

